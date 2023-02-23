В России могут оставить возрастную маркировку игр за разработчиками

Согласно предложению Центра стратегических разработок (ЦСР), разработчики или издатели игр будут самостоятельно присваивать рейтинги только цифровым версиям игр. Физические носители игр по-прежнему будут маркироваться Роспотребнадзором.

Новая система разделит возрастное ограничение на пять категорий: 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+. Кроме того, на игровых обложках появятся дополнительные значки, указывающие на причины присвоения того или иного рейтинга.

Европейская рейтинговая система PEGI

Нововведение учитывает не только содержание игры, но и её сложность. В частности, сложные игры, которые могут вызвать у детей стресс, что будет отмечаться соответствующим образом.

Помимо этого, ЦСР предлагает полностью или частично синхронизировать российскую систему маркировки игр с международными стандартами, такими как PEGI, USK и ESRB.