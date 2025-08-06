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В iOS 26 нашли упоминание дисплея для новых Apple Watch

Вероятно, речь идёт об Ultra 3.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 08:45

В пятой бета-версии iOS 26 разработчики обнаружили упоминание часов с новым разрешением дисплея — 422×514 пикселя. У актуальных моделей Apple Watch такого параметра нет, а значит, речь идёт о ещё неанонсированном устройстве. Вероятнее всего, это Apple Watch Ultra третьего поколения.

Для сравнения, дисплей Apple Watch Ultra 2 имеет разрешение 410×502 пикселя. Судя по всему, в новом поколении экран станет чуть крупнее за счёт уменьшения рамок, а не увеличения корпуса.

Apple Watch Ultra 3 представят в сентябре, одновременно с iPhone 17 и Apple Watch Series 11. По слухам, новинка получит не только увеличенный дисплей, но и поддержку спутниковой связи, более яркий экран, более плавную прокрутку, а также новые функции для здоровья, включая мониторинг давления.

Apple традиционно анонсирует свои часы в начале осени. Презентация состоится в первой половине сентября

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

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