Представлен динамический шутер Tom Clancy’s XDefiant

Ubisoft анонсировала мультиплеерный шутер Tom Clancy’s XDefiant. Он будет распространяться по бесплатной модели, а открытое тестирование будет доступно с 5 августа текущего года для США и Канады.

Матчи в новом Tom Clancy’s XDefiant проводятся в формате 6 на 6 игроков на огромных картах с уникальным дизайном. Пользователи будут делиться на классы из вселенной Tom Clancy’s. Уже сейчас известно, что в момент выхода будут доступны четыре фракции:

«Чистильщики» — убийцы;

«Эшелон» — саппорты;

«Изгои» — лекари;

«Волки» — танки.

Позже появятся дополнительные настройки игры, выбор вспомогательного оружия, модификации и использование различных гаджетов. Всё это можно будет менять во время начала каждого раунда для того, чтобы игрок смог подобрать для себя оптимальную роль и стиль боя.

Tom Clancy’s XDefiant будет доступна на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. Однако, тестирование будет доступно только PC-пользователям. Когда состоится выход Tom Clancy’s XDefiant в России – неизвестно.