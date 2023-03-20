Сотрудников администрации президента попросили избавиться от iPhone

Сотрудники внутриполитического блока аппарата президента должны избавиться от своих iPhone к началу апреля. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Отказ от использования iPhone связан с проблемами безопасности, так как они якобы подвержены большему риску взлома и шпионажа со стороны западных специалистов, чем другие смартфоны.

Кремль может закупить для своих сотрудников новые безопасные смартфоны, но не уточнил, какие именно.

Сотрудникам рекомендуется использовать смартфоны с операционными системами Android, её китайскими аналогами или ОС «Аврора». Вопрос вызвал дискуссии на семинаре, но курирующий внутреннюю политику первый замглавы АП Сергей Кириенко установил крайний срок отказа от iPhone — 1 апреля 2023 года.