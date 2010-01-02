Смартфон Teracube 2e — экологичный корпус, NFC и 4 года гарантии за $100

Компания Teracube вышла на Indiegogo со смартфоном Teracube 2e, который получил ряд особенностей. Отмечается, что новинка имеет корпус и упаковку из переработанных и биоразлагаемых материалов.

Также устройство лишено проблем современных устройств — никакого клея. Всё собрано на винтах. А аккумулятор съёмный — его ёмкость составляет 4000 мА·ч.

Из других особенностей отмечается модуль NFC и 4 года гарантии. Что касается спецификаций, то новинка получила 6,1-дюймовый дисплей с разрешением HD+. На нём есть вырез под фронтальную камеру на 8 МП.

Внутри установлен чип MediaTek Helio A25, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения. Тыльная камера оснащена сенсорами на 13 и 8 МП.

Есть слоты для двух SIM-карт и отдельный порт для карты памяти MicroSD. Присутствует разъём 3,5 мм, USB-C. Есть адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 5.0. В качестве ОС используется Android 10.

Отмети, что цена составляет всего 99 долларов, но лишь для первых покупателей. Смартфон доступен не только в США, но и в Европе.