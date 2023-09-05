Слух: iPhone Ultra научится создавать пространственные фото и видео для Apple Vision Pro

Будущая модель смартфона iPhone Ultra (Pro Max) может получить возможность создавать пространственные фото и видео, которые затем будут доступны для просмотра с помощью Apple Vision Pro. Об этом рассказал пользователь Weibo, который ранее уже делился проверенной информацией о планах Apple.

Как сообщается, это «заставит рынок переосмыслить, какие фотографии и видео должен делать мобильный телефон». Покупать дополнительные аксессуары для съемки трехмерного контента не понадобится, достаточно будет базовой камеры смартфона. Но чтобы увидеть сделанные снимки или видео, необходима гарнитура Apple.

Важно отметить, что пока точно неизвестно, появится ли данная технология в iPhone 15 Ultra. Согласно информации, смартфон выпустят после Vision Pro, однако Apple вполне может заранее встроить технологию, а в дальнейшем активировать функцию программным обновлением.

При этом такой вариант косвенно опровергается инсайдером. По его словам, Apple добавит дополнительное оборудование к существующей конфигурации задних камер, которое позволит снять пространственное видео или фото. Будет ли это четвертая камера в модуле или усовершенствованные имеющиеся, также неизвестно.

Технология пространственных фото и видео дает возможность создавать объемный контент дома. Создатели рассчитывают, что такой тип контента позволит пользователю снова прочувствовать особые моменты из прошлого.