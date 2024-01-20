Самый большой iPad Air с 12,9-дюймовым экраном показали на CAD-рендерах

Издание 91mobiles опубликовало эксклюзивные рендеры 12,9-дюймовой модели iPad Air, которая находится в разработке Apple. Устройство станет самым большим планшетом в линейке Air, сопоставимое по размеру дисплея с iPad Pro.

Данные CAD-рендеры дают представление о возможном дизайне будущего iPad Air. В частности, 12,9-дюймовая модель планшета будет иметь кнопку Touch ID, боковой переключатель и порт USB-C. Решетки динамиков расположились на верхней и нижней гранях, а вокруг объектива камеры появилась рамка со вспышкой.

Согласно предыдущим слухам, 12,9-дюймовый iPad Air также получит обычный ЖК-дисплей и чип M2.