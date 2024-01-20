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Самый большой iPad Air с 12,9-дюймовым экраном показали на CAD-рендерах

Издание 91mobiles опубликовало эксклюзивные рендеры 12,9-дюймовой модели iPad Air, которая находится в разработке Apple. Устройство станет самым большим планшетом в линейке Air, сопоставимое по размеру дисплея с iPad Pro.

Данные CAD-рендеры дают представление о возможном дизайне будущего iPad Air. В частности, 12,9-дюймовая модель планшета будет иметь кнопку Touch ID, боковой переключатель и порт USB-C. Решетки динамиков расположились на верхней и нижней гранях, а вокруг объектива камеры появилась рамка со вспышкой.

Согласно предыдущим слухам, 12,9-дюймовый iPad Air также получит обычный ЖК-дисплей и чип M2.

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Источник:
91mobiles
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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