Samsung назвала дату презентации серии Galaxy S24

Samsung проведёт презентацию новых смартфонов 17 января 2024 года. Мероприятие под названием Galaxy Unpacked состоится в Сан-Хосе, Калифорния.

В самой компании подтвердили, что представят новую серию смартфонов Galaxy S. Предположительно, ими станут Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. Компания уточняет, что модели установят «высочайший стандарт для интеллектуального мобильного опыта». По слухам, Samsung будет называть свои новинки AI-фонами, но не смартфонами.

Мероприятие стартует в 21:00 по московскому времени и будет транслироваться на сайте Samsung и на YouTube.