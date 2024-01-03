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Samsung назвала дату презентации серии Galaxy S24

Samsung проведёт презентацию новых смартфонов 17 января 2024 года. Мероприятие под названием Galaxy Unpacked состоится в Сан-Хосе, Калифорния.

В самой компании подтвердили, что представят новую серию смартфонов Galaxy S. Предположительно, ими станут Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. Компания уточняет, что модели установят «высочайший стандарт для интеллектуального мобильного опыта». По слухам, Samsung будет называть свои новинки AI-фонами, но не смартфонами.

Мероприятие стартует в 21:00 по московскому времени и будет транслироваться на сайте Samsung и на YouTube.

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Источник:
Samsung
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