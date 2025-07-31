Samsung Galaxy S25 FE выйдет раньше ожидаемого

Компания Samsung поделилась финансовыми результатами за второй квартал 2025 года и раскрыла некоторые планы своего мобильного подразделения. В частности, стало известно, что смартфон Galaxy S25 FE выйдет раньше, чем ожидалось.

Согласно имеющейся информации, Galaxy S25 FE могут представить уже в августе или начале сентября. Напомним, прошлогодний S24 FE анонсировали в конце сентября, а выпустили в октябре.

Samsung также подтвердила, что планирует представить несколько других интересных устройств во второй половине 2025 года. Среди них — тройная раскладушка Galaxy Z TriFold, а также гарнитура смешанной реальности Project Moohan XR. Кроме того, ожидаются новые недорогие смартфоны, например, Galaxy A17.