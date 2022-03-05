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Новости

Samsung вернётся в Россию￼

Сегодня во многих СМИ появилось сообщение, что Samsung уходит с российского рынка. Однако уже стало известно другое решение компании – возобновление работы в России в обычном режиме. Об этом сообщает источник РИА «Новости».

По словам источника, корпорация находится в поиске решений по восстановлению поставок продукции. Авторизованные сервисные центры и заводы Samsung работают без изменений.

Как скоро удастся решить проблему с логистикой – неизвестно.

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Источник:
РИА Новости

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