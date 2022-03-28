В России могут разрешить «серый» импорт техники

В России могут легализовать параллельный импорт товаров и техники. Такие действия должны помочь избежать дефицита на рынке. Кроме того, это позволит ввозить в Россию товары без разрешения правообладателя.

Соответствующий проект постановления уже подготовлен силами Федеральной антимонопольной службы.

Легализация параллельного импорта в текущих условиях будет способствовать увеличению количества хозяйствующих субъектов, импортирующих товар в Россию. Это позволит насытить внутренний рынок товарами, необходимыми потребителям. Заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский

Кроме того, есть сведения от РБК, что правительство рассматривает разрешение на параллельный импорт. С его помощью можно будет организовывать импорт конкретных брендов, в том числе Apple.

Представитель министерства отметил, что данные методы не означают легализацию контрафакта, «речь идёт именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы».

Также РБК, ссылаясь на представителей «Ситилинк», сообщил, что через 2-3 месяца может начаться дефицит устройств Apple и Samsung. К этому времени запасы в магазинах техники закончатся.

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