«Дочка» Google в России подала иск о собственном банкротстве

ООО «Гугл», российская структура американской компании Google, подала иск о собственном банкротстве в арбитражный суд Москвы. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

О планах объявить себя банкротом, компания сообщили ещё 18 мая. Решение связано с арестом банковского счёта — он «сделал невозможным функционирование российского офиса».

Напомним, в декабре 2021 года суд назначил Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа за неудаление информации. В мае 2022-го приставы завели дело о принудительном взыскании денег. После назначения исполнительского сбора он вырос ещё на 505 млн рублей. Полностью приставы взыскали штраф 26 мая.

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