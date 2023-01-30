Российское представительство Apple сменила гендиректора

Российская дочерняя компания корпорации Apple «Эппл рус» сменила генерального директора. Об этом свидетельствуют данные из СПАРК.

Новым генеральным директором компании стал Александр Котилевский, который пришел на смену Виталию Морозько.

В публичном поле о Котилевском ничего неизвестно. Есть только сведения, что он был ответственным в «Эппл рус» за процедуру обработки персональных данных клиентов компании в России — сообщалось на сайте Роскомнадзора.