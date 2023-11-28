Российские сайты уберут кнопки авторизации через Apple ID и Google

С 1 декабря 2023 года в силу вступает закон, который предусматривает изменение процесса авторизации на российских сайтах и в приложениях.

Согласно нововведению, авторизоваться можно будет только по российскому номеру телефона, через портал «Госуслуги», ЕБС или иной сервис, который как минимум на 50% контролируется российской стороной.

Таким образом, сайты должны будут убрать кнопки входа с помощью иностранных сервисов, например, Google и Apple ID, уточнил депутат Госдумы Антон Горелкин. Он также упомянул принятый в первом чтении законопроект, который даст российским цифровым платформам больше времени на локализацию систем взаимодействия с пользователями.

Что касается закона, который начнет действовать уже через два дня, то его цель заключается в сохранности персональных данных россиян и сокращение рисков интеграции «недружественных» стран в российские ресурсы.