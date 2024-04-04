Российская экшен-RPG «Смута» официально вышла на PC

Российская игра «Смута» от Cyberia Nova вышла на PC. Приключенческая игра с видом от третьего лица, на разработку которой «Институт развития интернета» выделил не менее 500 млн рублей, стала доступна в VK Play по цене в 2015 рублей.

Игровой мир «Смуты» погружает в события 1612 года – в Смутное время. Главным героем стал князь Юрий Милославский, которому предстоит пройти через испытания гражданской войны, сплотить народ и предотвратить разрушение страны. Создатели вдохновлялись историческим романом Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Что касается системных требований, то минимальные предусматривают видеокарты начиная с GeForce GTX 980 или GTX 1060 и процессоры от Intel i3 или Ryzen 3. Для максимальной производительности рекомендуется использовать RTX 3080 и Intel i7 / Ryzen 9.