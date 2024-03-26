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Российские разработчики запустили myChess: новая платформа для шахматистов в условиях блокировки Chess.com

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Вадим Майков сегодня в 09:56

Новая шахматная платформа myChess официально запущена в России. По данным пресс-службы проекта, сервис, который ранее находился в тестовом режиме, уже успел провести несколько турниров и стримов.

Особенностью myChess является то, что разработкой платформы занимаются российские специалисты. Мобильное приложение уже доступно в Rustore, а в ближайшее время оно появится в App Store и Google Play.

Российские разработчики запустили myChess: новая платформа для шахматистов в условиях блокировки Chess.com
Российские разработчики запустили myChess: новая платформа для шахматистов в условиях блокировки Chess.com
Российские разработчики запустили myChess: новая платформа для шахматистов в условиях блокировки Chess.com

Пользователи смогут играть как с реальными соперниками, так и с компьютером, создавать сообщества, организовывать турниры и стримы. В будущем планируется добавить рейтинги для шахматистов и команд, монетизацию, аналитику и другие функции.

Популярная платформа по всему миру Chess.com была заблокирована Роскомнадзором в апреле 2022 года.

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Источник:
The GEEK, ТАСС
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