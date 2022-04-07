РКН объявил о введении ограничений в отношении Google

Роскомнадзор ввел ограничительные меры в отношении компании Google LLC. Решение принято за «многочисленные нарушения российского законодательства». Об этом сообщается на сайте ведомства.

К самой компании и её информационным ресурсам будут применены следующие меры:

Запрет Google размещать рекламу на своих сервисах для российских пользователей и рекламироваться в России.

Поисковые системы будут обязаны информировать пользователей, что Google нарушает российское законодательство.

Речь о запрете продвижения Google и её продуктов на российских ресурсах, а не запрет российской рекламы на сервисах Google. Меры будут действовать до полного устранения всех нарушений.

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