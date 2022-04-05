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Новости

Российские магазины начали возвращать рассрочку на технику

Кажется, что продажи идут не так хорошо, как хотелось бы продавцам. Поэтому они начали возвращать один из удобнейших вариантов покупки – рассрочку.

Старая добрая опция была обнаружена в крупных онлайн-магазинах по всей России. Условия для оформления рассрочки у продавцов разные. Можно оформить на 3, 6, 12, 18 месяцев.

Большинство предложений не подразумевает переплат, отличился только «Связной». Он предлагает оформить рассрочку на iPhone 13, а дополнительно к нему приобрести аксессуар или услугу на определённую сумму.

В марте рассрочка исчезла для оформления у большинства магазинов техники.

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Источник:
The GEEK

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