Представлен iQOO Neo 7 с процессором Dimensity 9000+ за $375

Компания iQOO официально представила смартфон iQOO Neo 7. Новинка позиционируется как телефон среднего уровня, но, при этом, у него флагманское «железо» и толщина корпуса всего 8,5 мм.

Так, iQOO Neo 7 получил 6,78-дюймовый AMOLED Samsung E5 дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Также есть дополнительный чип под названием Pixelworks Independent Graphics Chip Pro+, именно он отвечает за плавность изображения. Внутри находится подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Процессором служит MediaTek Dimensity 9000+, который может похвастаться 1 080 000 баллами в AnTuTu. На выбор пользователи варианты с 8 и 12 Гб оперативной памяти. Для отведения тепла используется многослойная система охлаждения с испарительной камерой площадью 4013 мм2.

Работает аппарат под управление Android 13 с фирменной оболочкой OriginOS Ocean.

Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Всего за 30 минут, смартфон может восстановить заряд до 100%.

Разрешение основной камеры составляет 50 Мп, а дополнительных 8 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера — 16 Мп.

Смартфон iQOO Neo 7 предлагается в Китае в четырёх вариантах:

8/128 ГБ – $375;

8/256 ГБ – $415;

12/256 ГБ – $455;

12/512 ГБ – $500.

Продажи начинаются уже сегодня.

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