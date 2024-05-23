Представлена первая в мире система трансплантации головы человека

Стартап в области нейробиологии и биомедицинской инженерии BrainBridge представил концепт первой в мире системы, которая позволит пересадить голову на тело донора. Она даст новую надежду пациентам, страдающим от неизлечимых заболеваний, таких как рак четвертой стадии, паралич, болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

В BrainBridge заявили, что процедуры трансплантации будут проводиться с использованием передовой робототехники и искусственного интеллекта. Высокоскоростные роботизированные системы позволят предотвращать деградацию клеток головного мозга и обеспечивать полную совместимость.

Отмечается, что процедура будет визуализироваться на молекулярном уровне в реальном времени, способствуя точному пересоединению спинного мозга, нервов и кровеносных сосудов. Кроме того, пациентам смогут проводить трансплантацию лица и кожи головы для восстановления функциональности и эстетического внешнего вида.

Чтобы упростить восстановление пациентов, стартап планирует создать специальный «шлем» с интерфейсом «мозг-компьютер», чтобы человек мог сообщать о своих потребностях силой мысли.

«Каждый аспект концепции BrainBridge был тщательно продуман на основе обширных научных исследований, которые были проведены и опубликованы экспертами в различных областях науки. Цель нашей технологии — раздвинуть границы возможного в медицине, науке и предоставить инновационные решения для тех, кто борется с опасными для жизни заболеваниями. Наша технология обещает открыть двери для жизненно важных методов лечения, которые были невообразимы всего несколько лет назад» Молекулярный биолог Хашем Аль-Гайли.