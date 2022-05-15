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Новости

OnePlus раскрыла характеристики Ace Racing Edition

OnePlus раскрыла часть характеристик смартфона Ace Racing Edition. На глобальном рынке устройство выйдет под названием OnePlus 10.

Устройство получило 6,59-дюймовый IPS-дисплей с частотой 120 Гц. Процессором выступит MediaTek Dimensity 8100 Max, емкость аккумулятора — 5000 мАч + поддержка быстрой 67-ваттной зарядки.

Основная камера тройная: 64, 8 и 2 Мп.

Помимо этого, у OnePlus 10 есть сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, модуль NFC, разъем 3,5 мм и стереозвук. Вариации оперативной памяти — 8/12 ГБ, встроенной — 128/256 Гб.

Представят OnePlus Ace Racing Edition 17 мая.

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Источник:
Weibo

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