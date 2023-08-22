Объедините два iPhone и получите Galaxy Z Fold5: Samsung представила Try Galaxy

Очередная странная идея пришла в Samsung. В этот раз компания запустила сайт «Try Galaxy«, ориентированный на пользователей iPhone и который должен показать им, как это пользоваться складным смартфоном.

При помощи QR-кода на сайте, его можно одновременно запустить сразу на двух iPhone. Один айфон генерирует код, а второй – принимает его для синхронизации между двумя устройствами. В итоге запуститься интерфейс Galaxy Z Fold5 с ограниченными возможностями, типа игры в аэрохоккей или запуска видео.

Напомним, что этим летом Samsung выпустила линейку складных устройств пятого поколения. Ходили слухи, что Apple экспериментирует со складной технологией в своих смартфонах, но пока нет информации о том, когда купертиновская выпустит складной iPhone.