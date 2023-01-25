Нейросети «Яндекса» научили расшифровывать архивные рукописные документы

Яндекс обучила свои нейросети расшифровывать архивные записи со сложной дореволюционной орфографией. При этом опробовать технологию можно уже сейчас в сервисе «Поиск по архивам». Сейчас в нём находится более 2,5 млн страниц с историческими документами.

За основу алгоритма была взята система оптического распознавания символов. Она учитывает особенности почерка, распознаёт утратившие актуальность буквы и способна понимать структуру архивных документов.

В Яндексе считают, что сервис «Поиск по архивам» поможет повысить эффективность в работе историков, социологов, демографов, генеалогов и поможет тем, кто ищет сведения о своей семье. Со временем количество хранилищ и доступных отсканированных файлов будет увеличиваться.