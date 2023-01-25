На ПК с российским процессором «Эльбрус-8СВ» запустили Morrowind, Gothic II и S.T.A.L.K.E.R.

Энтузиасты решили сделать эксперимент на ОС «Эльбрус» с процессором «Эльбрус-8СВ» и видеокартой Radeon RX 580. Они установили на ПК старые игры и 1C.

В итоге они получили следующие результаты:

S.T.A.L.K.E.R.: «Зов Припяти» – 15-40 FPS;

The Elder Scrolls III: Morrowind — от 60 FPS (играть можно);

GS:GO на минималках — настройках 15-30 FPS и периодически вылетает;

1С:Предприятие — стабильная работа, но переходы между окнами занимают по несколько секунд.

Ради справедливости стоит отметить, что процессор и ОС создавались для других целей.