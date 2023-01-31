На eBay обнаружили эротические бокс-арты для игр

Пользователи из Твиттера обнаружили, что в Google стали показываться объявления, рекламирующие эротические бокс-арты для игр. При переходе по рекламе пользователь попадал на площадку eBay. Отмечается, что рекламные баннеры отображались тогда, когда происходил поисковый запрос связанный с видеоиграми.

После этого, ситуацию попытались прояснить сотрудники издания GamesRadar. Они рассказали, что смогли отыскать на eBay «целую индустрию» эротических бокс-артов для игр, которая, судя по продажам, приносит хорошие деньги.

Например, несколько продавцов предлагают бокс-арты с откровенными иллюстрациями с персонажами из популярных игр, среди которых разные части Resident Evil, Genshin Impac, Overwatch 2, The Legend of Zelda, Cyberpunk 2077 и многих других. Стоимость такого набора составляет около $17 (~1200 руб.).

Судя по всему продавцы находят арты в интернете и используют их без разрешения художника, который создал данные иллюстрации.