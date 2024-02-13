Марк Гурман назвал потенциального «убийцу» iPad

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман высказал мнение о том, что iPad со временем утратят свою актуальность, уступив место Apple Vision Pro. По его словам, гарнитура дополненной реальности обладает потенциалом стать полноценной заменой планшетам, несмотря на текущие аппаратные и программные ограничения.

Раньше iPad позиционировался, как iPhone с большим экраном для просмотра видео, веб-страниц, фотографий и выполнения легкой работы. Но сейчас планшет – альтернатива Mac с возможностью использования дополнительных аксессуаров и поддержкой профессиональных приложений. Несмотря на преимущества, такие как поддержка Apple Pencil и портативность, iPad не может полностью заменить Mac в профессиональной сфере, в то время как Vision Pro имеет потенциал для этого.

Гурман не согласен с тем, что Vision Pro – замена Mac или iPhone. Опираясь на личный опыт использования гарнитуры стоимостью $3499, он видит в ней «убийцу» iPad. По его мнению, Vision Pro предлагает более совершенный пользовательский опыт в выполнении задач, для которых предназначался планшет Apple.

Тем не менее, Гурман отмечает, что пока рано говорить о полной замене iPad на Vision Pro. Устройство должно пройти четыре поколения, чтобы оно достигло своего оптимального состояния, уточнил он. Только после этого может наступить эра, когда планшеты Apple уйдут в историю.