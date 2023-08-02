Keychron выпустила премиальную клавиатуру для геймеров Lemokey L3

Keychron выпустила игровую премиальную клавиатуру под суббрендом Lemokey. Модель называется L3 и является модифицированной версией клавиатуры Keychron Q3 Pro. Lemokey L3 предлагает полную кастомизацию и горячую замену переключателей. Корпус выполнен из металла, а на выбор пользователя доступно три цветовых варианта: карбоновый чёрный, синий и космическое серебро.

Клавиатуру подключается по Bluetooth 5.1 с поддержкой до трех устройств одновременно или по USB с частотой опроса 1000 Гц при использовании USB-передатчика и 90 Гц при подключении по Bluetooth. Для зарядки используется USB-C.

Lemokey L3 оснащена PBT-кейкапами, выполненными по технологии двойного нанесения. Она также имеет четыре программируемых кнопки и регулятор громкости на левой стороне клавиатуры. Плата клавиатуры поддерживает настраиваемую RGB-подсветку.

Клавиатура оснащена аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, который обеспечивает до 200 часов работы без подсветки по протоколу 2,4 ГГц.

Приобрести новинку можно на Kickstarter. Официальная цена составляет 189 и 209 долларов соответственно за версию только с платой и корпусом или за полную версию с переключателями и кейкапами.