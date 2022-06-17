Цены на iPhone в России снизились до 30%

Российские магазины техники снижают стоимость на iPhone в течение двух месяцев подряд. Сейчас цены упали до уровня января-февраля 2022 года.

В марктеплейсе Wildberries, стоимость серии iPhone 12 снизилась в апреле на 10%, серии iPhone 13 — на 22%. В мае цены упали ещё на 5-10%. Магазины группы «М.Видео — Эльдорадо» продают iPhone 11, 12 и 13 на уровне февраля или ниже.

Среди причин падения цен — резкое снижение спроса на iPhone, а также стабилизация курса рубля. Напомним, что в марте стоимость iPhone в России выросла на 34%.

Кроме того, смартфоны дешевеют на «сером» рынке. Разница между ценами на «серые» и легально ввезёнными iPhone достигает 20%.

Официально ввезённые смартфоны получают гарантию от производителя. Ввезённые «в серую» устройства, будут чинить сторонние мастерские по договорённости с продавцами.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!