Появилось новое изображение iPhone 14 Pro Max

День назад стала известна стоимость всей линейки iPhone 14, а сегодня опубликовали качественное изображение iPhone 14 Pro Max. Ранее разные авторитетные источники сообщали, что в этом году Apple обойдется без версии mini. Всего купертиновцы представят 4 смартфона: iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max.

На изображении 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max. Такой же размер дисплея будет и у 14 Max, только с более толстыми рамками. Стандартные iPhone 14 и 14 Pro получат 6,1-дюймовые экраны.

Про смартфоны известно, что новый процессор A16 Bionic получат только Pro-версии, базовые 14 и 14 Max наделят прошлогодним A15 Bionic.

Начальная стоимость всех устройств вырастет на $100, ценники ожидаются следующие:

iPhone 14 — $799;

iPhone 14 Max — $999;

iPhone 14 Pro — $1099;

iPhone 14 Pro Max — $1199.

Самые интересные изменения, естественно, достанутся Pro-версиям: огромный блок камеры с новым 48-мегапиксельным датчиком, частота обновления экрана 120 Гц и два выреза вместо челки.

До сентябрьской презентации Apple остается еще довольно много времени, но при этом практически вся информация о новинках уже раскрыта. Остается дожидаться еще больше изображений и живых фото.

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