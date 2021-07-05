iPhone 13 получит обратную беспроводную зарядку

Ютубер Филип Корой и редактор зарубежного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, поделились новой информацией о серии iPhone 13, которая, скорее всего, будет называться iPhone 12S.

Источники заявляют, что одной из особенностей новых смартфона станет увеличенная магнитная катушка MagSafe. Больший размер позволит сделать крепление аксессуаров к магниту более мощным и не исключено появление обратной беспроводной зарядки. Линейка iPhone 12 в теории тоже способна заряжать другие аксессуары беспроводным способом, но по каким-то причинам Apple отключила эту функцию на программном уровне. Согласно документам FCC (Федеральная комиссия по связи), максимальная скорость обратной беспроводной зарядки составляет 5 Вт.

В отличие от других производителей смартфонов, Apple очень осторожно подходит к функциям зарядки. Обратная зарядка предполагалась с появлением iPhone 11, чтобы осуществлять подзарядку AirPods, но в итоге функционал был отменён.

Предполагается, что анонс новых iPhone состоится 14 сентября. Ожидается, что они получат чип Apple A15 Bionic, меньшую «чёлку», улучшенное время автономной работы, обновлённые камеры и портретный режим видео. Модели Pro также, вероятно, будут иметь экраны с частотой 120 Гц и датчики LiDAR.

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