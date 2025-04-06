Infinix готовит к выходу первый пахнущий смартфон

Компания Infinix готовится к запуску необычного смартфона на индийском рынке — Infinix Note 50s 5G+. Ключевой фишкой новинки станет приятный свежий аромат, излучаемый задней панелью.

Эффект достигается благодаря запатентованной технологии Energizing Scent-Tech. Ее суть в том, что ароматические молекулы заключаются в микрокапсулы, встроенные в заднюю крышку смартфона. При использовании гаджета аромат постепенно высвобождается, создавая легкий и приятный запах. Ожидается, что эффект сохранится на протяжении примерно 6 месяцев.

Такую особенность получит только Infinix Note 50s 5G+ в цвете Marine Drift Blue с задней панелью из веганской кожи. Стоимость смартфона не превысит 20 тыс. рупий (~20 000 рублей), а официальный анонс состоится 18 апреля.