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ИИ Claude 3 от стартапа Anthropic впервые победил GPT-4

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Василиса Ларина сегодня в 00:36

Языковая модель Claude 3 Opus от стартапа Anthropic сумела обогнать GPT-4 от OpenAI на популярной платформе Chatbot Arena, используемой исследователями в области искусственного интеллекта для сравнения возможностей языковых моделей.

ИИ Claude 3 от стартапа Anthropic впервые победил GPT-4
ИИ Claude 3 от стартапа Anthropic впервые победил GPT-4
ИИ Claude 3 от стартапа Anthropic впервые победил GPT-4

Рейтинг основан на субъективных оценках пользователей, которые играют важную роль для разработчиков моделей глубокого обучения, учитывая сложность количественной оценки возможностей таких моделей.

Кроме того, растет популярность других чат-ботов, таких как Haiku от Anthropic и Gemini Advanced от Google, что только позитивно влияет на конкуренцию в сфере языковых моделей.

В сфере ИИ-помощников также заметен рост популярности модели Gemini Advanced от Google, схожей с GPT-4 Turbo от OpenAI. Однако компания уже готовит новые модели.

Ожидается, что в ближайшем будущем, возможно, уже летом 2024 года, появится значимое обновление модели – GPT-4.5 или даже GPT-5. Что может привести к изменениям в таблице лидеров на платформе Chatbot Arena в ближайшие месяцы и годы.

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Источник:
Arstechnica
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