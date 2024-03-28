ИИ Claude 3 от стартапа Anthropic впервые победил GPT-4

Языковая модель Claude 3 Opus от стартапа Anthropic сумела обогнать GPT-4 от OpenAI на популярной платформе Chatbot Arena, используемой исследователями в области искусственного интеллекта для сравнения возможностей языковых моделей.

Рейтинг основан на субъективных оценках пользователей, которые играют важную роль для разработчиков моделей глубокого обучения, учитывая сложность количественной оценки возможностей таких моделей.

Кроме того, растет популярность других чат-ботов, таких как Haiku от Anthropic и Gemini Advanced от Google, что только позитивно влияет на конкуренцию в сфере языковых моделей.

В сфере ИИ-помощников также заметен рост популярности модели Gemini Advanced от Google, схожей с GPT-4 Turbo от OpenAI. Однако компания уже готовит новые модели.

Ожидается, что в ближайшем будущем, возможно, уже летом 2024 года, появится значимое обновление модели – GPT-4.5 или даже GPT-5. Что может привести к изменениям в таблице лидеров на платформе Chatbot Arena в ближайшие месяцы и годы.