Бывший сотрудник Rockstar объяснил, почему главный герой GTA 3 был немым

Бывший сотрудник студии Rockstar Оббе Вермей, который ранее закрыл свой блог из-за критики бывших коллег, решил рассказать в Twitter почему главный герой Grand Theft Auto 3 по имени Клод был немым.

По словам Вермея, причина была не в сюжетной линии, а в простой загруженности звукового отдела. Студия не могла предвидеть такого огромного успеха игры, именно поэтому Rockstar отказалась от озвучивания персонажа, сэкономив на этом в процессе разработки.

Стоит отметить, что Клод также появлялся в Grand Theft Auto: San Andreas, однако даже там он не произносил ни слова. Возможно, это была ироничная отсылка, поскольку игра никак не объясняла его немоту.