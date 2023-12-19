ИгрыНовости

Бывший сотрудник Rockstar объяснил, почему главный герой GTA 3 был немым

Бывший сотрудник студии Rockstar Оббе Вермей, который ранее закрыл свой блог из-за критики бывших коллег, решил рассказать в Twitter почему главный герой Grand Theft Auto 3 по имени Клод был немым.

По словам Вермея, причина была не в сюжетной линии, а в простой загруженности звукового отдела. Студия не могла предвидеть такого огромного успеха игры, именно поэтому Rockstar отказалась от озвучивания персонажа, сэкономив на этом в процессе разработки.

GTA 3

Стоит отметить, что Клод также появлялся в Grand Theft Auto: San Andreas, однако даже там он не произносил ни слова. Возможно, это была ироничная отсылка, поскольку игра никак не объясняла его немоту.

👍 Больше интересного в Телеграм и ВКонтакте

Теги: 
Источник:
Twitter
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной