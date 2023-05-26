Apple запатентовала Apple Pencil с поддержкой Локатора

Apple подала патентную заявку на зарегистрированный Apple Pencil с встроенной поддержкой Локатора.

Согласно представленным в патенте данным, Apple внедрила в Apple Pencil акустические резонаторы, которые генерируют небольшие вибрации. Пользователи смогут активировать небольшие вибрации, чтобы найти утерянный стилус.

Тем не менее, основным ограничением этой технологии является ее ограниченная эффективность. Она сработает только в случае, если Apple Pencil находится рядом с владельцем. Местоположение стилуса на карте не будет отображаться.

Поскольку это лишь патентная заявка, точные сроки выпуска нового Apple Pencil остаются неизвестными и требуют дальнейшей информации со стороны Apple.