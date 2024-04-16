Apple выпустила iOS 17.5 beta 2 для разработчиков

Apple представила вторые бета-версии обновлений iOS 17.5 и iPadOS 17.5 для разработчиков. Апдейт появился через две недели после выпуска первой беты.

По словам компании, обновление исправляет баги и повышает стабильность операционной системы. Его размер составляет 565 МБ. Для загрузки и установки бета-версии требуется Apple ID, связанный с учетной записью разработчика.

В целом iOS 17.5 вносит изменения в экосистему приложений в ЕС. Также есть изменения в коде, которые намекают на новые Apple Pencils и функцию Battery Health для iPad.