Apple представит 15-дюймовый MacBook Air и 12-дюймовый MacBook в 2023 году

Apple занимается разработкой сразу нескольких новых ноутбуков, многие из них могут выйти в следующем году. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Во-первых, появится еще один MacBook Air, только уже 15-дюймовый. Он будет похож на 13-дюймовый MacBook Air, который представили на днях на WWDC. По слухам, оба устройства должны были представить вместе, но позже производитель отложил запуск старшей версии, предположительно, до весны 2023 года.

Помимо этого, Apple готовит 12-дюймовый MacBook на процессоре Apple Silicon. Его название пока не известно, но анонсировать его могут в 2023 или начале 2024 года. Это самая маленькая версия MacBook в линейке. Последний 12-дюймовый ноутбук купертиновцы выпустили в 2015 году, а его производство прекратили в 2019 году. Прошлую версию пользователи ругали за низкую производительности и сбои клавиатуры. Пока что неизвестно к какой линейке отнесут эту модель.

Также ожидается презентация MacBook Pro на M2 Pro и M2 Max, которую могут перенести с конца 2022 года на 2023 год. Эти 14- и 16-дюймовые модели проходят под кодовым названием J414 и J416. От них, по слухам, кроме ускоренных чипов, радикальных изменений ждать не стоит.

Сейчас известно, что чип M2 Max получит 12-ядерный процессор и 38-ядерную графику вместо максимальных 10 процессорных ядер и 32 графических ядер в текущих моделях.

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