Apple готовит экстренное обновление iOS 18.4.1 для iPhone с исправлениями ошибок, обнаруженных в iOS 18.4. Соответствующий апдейт уже проходит внутреннее тестирование.

iOS 18.4.1 будет небольшим обновлением, ориентированным в первую очередь на устранение ошибок и повышение безопасности. Его релиз ожидается в ближайшие недели или даже дни.

Как и в случае с другими небольшими обновлениями, iOS 18.4.1 не будет доступна в виде бета-версий для разработчиков или участников публичного тестирования.