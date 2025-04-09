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Apple готовит экстренное обновление iOS 18.4.1

Исправление ошибок и уязвимостей.

Apple готовит экстренное обновление iOS 18.4.1 для iPhone с исправлениями ошибок, обнаруженных в iOS 18.4. Соответствующий апдейт уже проходит внутреннее тестирование.

iOS 18.4.1 будет небольшим обновлением, ориентированным в первую очередь на устранение ошибок и повышение безопасности. Его релиз ожидается в ближайшие недели или даже дни.

Как и в случае с другими небольшими обновлениями, iOS 18.4.1 не будет доступна в виде бета-версий для разработчиков или участников публичного тестирования.

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Источник:
MacRumors
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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