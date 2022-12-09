Apple дарит 2 месяца подписки Apple TV+

Сегодня в сервисе Apple TV+ состоялась премьера фильма «Освобождение» с Уиллом Смитом в главной роли. В честь этого события можно получить 2 месяца бесплатной подписки на Apple TV+. Акция также работает в России.

Лента расскажет, как темнокожий раб по имени Питер устраивает побег с плантации в Луизиане в поисках свободы. Фильм основан на реальной истории. Более того, фильм можно посмотреть с озвучкой на русском языке.

Для получения двух месяцев подписки нужно перейти по этой ссылке. Предложение доступно тем, кто не подписан на Apple TV+, поэтому продлить действующую подписку не получится.