Apple полностью закрыла онлайн-магазин в России

Компания Apple закрыла официальный интернет-магазин Apple Online Store. При заходе на любую карточку товара через сайт или приложение появляется сообщение, что магазин Apple Store в данный момент закрыт.

1 марта, магазин продолжал работу, оставалась возможность открыть товар, но сделать заказ было нельзя. После этого компания официально сообщила о приостановке продаж своей продукции на территории РФ, а также прокомментировала конфликт между Россией и Украиной.

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