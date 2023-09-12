55% владельцев iPhone готовы купить iPhone 15

По данным опроса, проведенного недавно, выяснилось, что 39% россиян выразили интерес к iPhone 15 и планируют его приобрести сразу после начала продаж в России. В то же время 28% респондентов отметили, что они точно не собираются приобретать этот смартфон, в то время как 16% задумываются о покупке в будущем, и 17% пока не определились с решением.

При анализе факторов, влияющих на выбор нового устройства, выяснилось, что для 62% россиян гарантия и сервисное обслуживание являются принципиально важными, в то время как 22% опрошенных не обращают на это внимания и 16% не могут определиться с приоритетами.

Среди владельцев смартфонов Apple также были проведены исследования.

Более 15% россиян регулярно обновляют свои устройства каждый год;

Около 13% меняют смартфон лишь при его поломке;

28% предпочитают смену раз в два года;

25% — раз в три года;

19% — раз в четыре года и реже.

Что касается ожиданий от новой серии iPhone 15, российские потребители высказывают интерес к необычному дизайну смартфонов, новым функциям камеры, повышенной производительности и разнообразию цветовых решений.

25% опрошенных выразили готовность выбрать классический чёрный цвет смартфона;

10% — фиолетовый;

9,5% — белый;

9% — синий;

5,5% — розовый;

4% — зелёный;

3,5% — красный;

24% респондентов ждут новые цветовые варианты;

8,5% считают, что цвет корпуса не имеет большого значения;

Меньшей популярностью пользовался жёлтый цвет (1%).

Опрос также позволил определить предпочтения по объему памяти. Так, 49% респондентов считают, что устройству с памятью на 256 Гб будет достаточно. 23% выбрали объем хранилища в 128 Гб, 17% предпочли 512 Гб, а 7% готовы купить устройство с более чем 1 Тб памяти.