55% владельцев iPhone готовы купить iPhone 15

По данным опроса, проведенного недавно, выяснилось, что 39% россиян выразили интерес к iPhone 15 и планируют его приобрести сразу после начала продаж в России. В то же время 28% респондентов отметили, что они точно не собираются приобретать этот смартфон, в то время как 16% задумываются о покупке в будущем, и 17% пока не определились с решением.
При анализе факторов, влияющих на выбор нового устройства, выяснилось, что для 62% россиян гарантия и сервисное обслуживание являются принципиально важными, в то время как 22% опрошенных не обращают на это внимания и 16% не могут определиться с приоритетами.
Среди владельцев смартфонов Apple также были проведены исследования.
- Более 15% россиян регулярно обновляют свои устройства каждый год;
- Около 13% меняют смартфон лишь при его поломке;
- 28% предпочитают смену раз в два года;
- 25% — раз в три года;
- 19% — раз в четыре года и реже.
Что касается ожиданий от новой серии iPhone 15, российские потребители высказывают интерес к необычному дизайну смартфонов, новым функциям камеры, повышенной производительности и разнообразию цветовых решений.
- 25% опрошенных выразили готовность выбрать классический чёрный цвет смартфона;
- 10% — фиолетовый;
- 9,5% — белый;
- 9% — синий;
- 5,5% — розовый;
- 4% — зелёный;
- 3,5% — красный;
- 24% респондентов ждут новые цветовые варианты;
- 8,5% считают, что цвет корпуса не имеет большого значения;
- Меньшей популярностью пользовался жёлтый цвет (1%).
Опрос также позволил определить предпочтения по объему памяти. Так, 49% респондентов считают, что устройству с памятью на 256 Гб будет достаточно. 23% выбрали объем хранилища в 128 Гб, 17% предпочли 512 Гб, а 7% готовы купить устройство с более чем 1 Тб памяти.