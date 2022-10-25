В России появились странные iPhone 14

В России появились необычные iPhone 14 с двумя физическими SIM-картами, без слота для карт вовсе, а также без возможности отключения звука камеры и с неработающим FaceTime.

«Двухкарточные» модели — это версии для китайского рынка, которые выпускаются официально только для КНР. Модели без слота под SIM-карту и только с eSIM — американские. С неотключаемым звуком — японские и корейские. Без FaceTime — для арабских стран.

Помимо этого, в магазинах есть iPhone с проблемами активации и с зарядными устройствами под вилки других стран. Всё это завозится в рамках параллельного импорта. Причём в начале эти и подобные модели были дешевле, но теперь цены почти сравнялись. По словам участников рынка, ранее такие модели «вызывали у потребителей замешательство», но теперь на особенности «обращают гораздо меньше внимания».

Презентация iPhone XS и iPhone XS Max в 2018 году. Айфоны впервые получили две SIM-карты, но только для китайского рынка.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили наличие в продаже версий с eSIM, обычной SIM-картой и двумя слотами. Первые оказались немного дешевле. Твуже iPhone 14 на 128 ГБ с eSIM стоит 84999 рублей, с обычной SIM-картой — 89999 рублей.

При этом постоянно включённый звук или отключение видеосвязи можно обойти. Нужно лишь активировать смартфон не в Японии или ОАЭ, а в России.

Отметим, что ранее в продаже уже появлялись «локализованные» версии, но чаще всего это были китайские модели, ведь «бессимочные» iPhone появились только в линейке 14.