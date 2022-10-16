В России начали продавать поддельные чеки на iPhone

В сети начали появляться услуги по изготовлению поддельных чеков на электронику. За определённую плату, можно получить чек о покупке в любой из сети магазинов даже крупных, как «М.Видео», «Эльдорадо», Re:Store и других.

Поддельный чек могут попробовать использовать для получения гарантийного ремонта, продажи iPhone с хорошей разницей или для разблокировать краденого смартфона. Стоимость услуги по изготовлению документа обойдётся от 800 рублей и выше.

Однако сдать ретейлеру устройство с поддельным чеком никак не получится. Все дело в том, что выданный документ с подтверждением покупки автоматически регистрируется в базе данных продавца. Аналогичная ситуация происходит со смартфонов и его уникальным IMEI. Такую подделку легко выявить и отследить.

При этом, поддельный чек может понадобиться законному пользователю iPhone, если он его потерял. Например, произошёл взлом Apple ID и требуется подтвердить право на владение устройства в техподдержке Apple.

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