Продажи iPhone в России упали в 2022 году

По данным «Марвел-дистрибуции» в России за 2022 год резко упали продажи iPhone. Падение составило 35,2% по сравнению с 2021 годом. Всего же за период с января по ноябрь 2022 года в России было продано 2,96 миллиона смартфонов Apple. В Tele2 заявили, что продажи снизились на 17%.

При этом в период с сентября по середину ноября 2022 года продали 400 тысяч iPhone, что на 60% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. А спрос на базовую модель iPhone 14 осенью оказался в 2,5 раза ниже, чем на iPhone 13 годом ранее.

Причин этому несколько: нет официальной гарантии, высокие цены, отсутствие Apple Pay и проблемы с оплатой покупок в App Store.

При этом отметим, что этом году в России не будет дефицита iPhone 14 накануне новогодних праздников, хотя в США эту модель уже раскупили.