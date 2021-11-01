В России в 2021 году продали в разы больше зарядок для iPhone, чем в прошлом году

Отказ компании Apple от поставок адаптеров питания для iPhone в комплекте со смартфоном уже привёл к росту продаж БП.

Как сообщается, за январь — сентябрь 2021 года Apple продала в России на 884% больше блоков питания, чем в прошлом году за тот же период. По данным МТС, было куплено 1,2 миллиона зарядных блоков. В деньгах рост составил 1087% и достиг 2,6 млрд руб. Для сравнения, у Samsung показатели выросли на 33% в штуках и на 36% в деньгах.

В «Связном» россияне купили 1,3 млн зарядных устройств на 2,8 млрд руб. В «Мегафоне» продажи выросли 12 раз в штучном выражении и в 15 раз в денежном. А на площадке «Авито» спрос на блоки питания для iPhone вырос на 27%.

Всего же по стране было продано 8,5 млн зарядных устройств на 10,1 млрд руб.