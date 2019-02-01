iPhone 12 не получит Touch ID под дисплеем

Несмотря на наличие сканера отпечатка пальцев под дисплеем у каждого производителя смартфонов, Apple не торопится внедрять Touch ID в iPhone 12. По слухам, компания сделает это только в 2021 году.

Информация о заказе OLED-дисплеев с интегрированным сенсорным слоем для iPhone, появилась в свежем отчёте Apple, который удалось заполучить зарубежному изданию ETNews. Также появилось подтверждение, что iPhone 12 получит панели диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма от Samsung.

Выход iPhone 12 запланирован на сентябрь текущего года, но вот продажа всей линейки произойдёт значительно позже.