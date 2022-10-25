Google Chrome не будет обновляться на Windows 7 и 8.1

Google запланировала прекратить поддержку браузера с операционными системами Windows 7 и 8.1. Такие изменения произойдут с 7 февраля 2023 года в момент релиза Google Chrome v110.

В техподдержки Google ссылаются на решение по сворачиванию поддержки Windows 7 ESU (Extended Security Updates) и расширенной поддержки Windows 8.1, которое назначено на 10 января 2023 года.

При этом старые версии Google Chrome продолжат свою работы, но пользователи не смогут установить обновления для браузера, что может поставить под угрозу безопасность их данных. Таким пользователям рекомендуется обновиться до актуальной версии Windows.