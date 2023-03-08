Карьера в IT: рассказывают девушки из команды KION

IT-специальности возглавляют рейтинги востребованных профессий, количество профильных направлений подготовки растет, а зарплаты в отрасли превышают среднерыночные. Вместе с тем, построить карьеру в IT девушкам не так просто.

К празднику 8 марта о вызовах айтишной сферы рассказали девушки из IT-команды онлайн-кинотеатра KION.

Анастасия Еременко,

ведущий разработчик Функциональной группы технологий машинного обучения:

У меня с детства была склонность к техническим наукам, мне нравились математика. Плюс папа у меня был программистом, да и специальность эта стала популярной и высокооплачиваемой. Самая главная проблема нашей отрасли, на мой взгляд, это отставание всех государственных программ обучения от реального мира IT. Будем честны: в школе не преподают нормально информатику. У нас было немножко Pascal, но актуальные языки программирования нам не преподавали. Базу в школе не дают. Правда, иногда ситуация меняется из-за увлеченного преподавателя. В универе дали базу, но что со всем этим делать, все равно было не понятно. На вопрос, а кем мы станем после выпуска, нам отвечали: “Да кем захотите”. Сфера IT развивается быстро, а в университете программы не меняют десятилетиями, и они отстают. В магистратуре у нас вообще была сплошная физика, которую я благополучно забыла, как только выпустилась. Самое страшное, что нигде нам не дают информацию, какие профессии в целом существуют. Выпускники школ просто сдают экзамены и по баллам выбирают направления, куда подавать документы. И даже после университета все равно было непонятно, чем я хочу и могу заниматься. На первых порах предвзятое отношение ко мне было, как ни странно, не у других, а у меня самой. Я думала: “Я девочка, зачем мне разбираться, как работает “железо”, я просто хочу писать код и придумывать алгоритмы”. Но одного языка программирования для работы с back-end оказалось недостаточно: нужны фреймворки, навыки работы с базами данных. Я завидую людям, которые могут изучить все самостоятельно, но когда я решила идти в back-end разработку, я поняла, что мне нужны курсы. Мама переживала, что я буду долго искать работу без опыта в новом для себя направлении, но я с ней поспорила, что найду работу в IT за 2 недели, и все получилось. Все зависит только от тебя.

Инна Мелкумова,

руководитель Центра специальных проектов:

Последние лет двадцать, начиная с университета, я всё время нахожусь в мужском коллективе. Технический вуз, работа с программистами. Всегда девушек было намного меньше, чем мужчин, к тому же большинство коллег по цеху склонны к интровертности. Из-за этого возникали трудности в общении, но я училась сама и учила своим примером остальных быть более открытыми. Многие это странно воспринимали, но вода камень точит. К сожалению, сексизм в нашей профессии не редкость. Если ты женщина, то, значит, излишне эмоциональна и нелогична. Тебе все время приходится доказывать, что у тебя аналитический склад ума. Правда, сексизм встречается не только у мужчин, еще хуже, когда женщина руководитель страдает этой же болезнью. Сексизм в работе это не просто неприятные комментарии, это препятствие в продвижении по служебной лестнице. Тебе дают менее сложные задачи, в важных переговорах отдают предпочтения мужчинам и т.п. Годами приходится вырывать свой шанс, чтобы проявить себя, но если схватил удачу за хвост, то не отпускаешь уже. Когда ты женщина и руководитель в мужской команде, то ты не можешь дать слабину ни в чем. Вдруг кто-то догадается, что ты не в штанах, а в юбке. Мне кажется, ошибки мужчинам прощают чаще, а если женщина ошиблась, то доверие как к профессионалу потеряно. Поэтому всегда приходится на работе быть намного жестче, чем ты есть в обычной жизни.

Валентина Тюрина,

разработчик в Команде разработки приставок:

Для меня основная трудность — отсутствие профильного образования и бэкграунда. Я прошла годичное обучение по разработке, но дальше попала сразу на большой сложный проект, и знаний оказалось недостаточно. В течение первого года работы нужно было очень многое осваивать дополнительно, да и сейчас такая необходимость остается. Особенно непросто осваивать то, что не найдешь в готовом виде в поисковике — так называемые best practices. Учусь у более опытных коллег, на code review и на основе имеющихся в проекте решений.

Валерия Рублевская,

старший разработчик в Команде разработки iOS:

В первую очередь, препятствием для девушки в карьере в любой сфере является гендерное неравенство. Уже давно не секрет, что существует разница зарплат у женщин и мужчин на одинаковых должностях с одинаковыми обязанностями: мужчины получают больше. Несправедливость становится еще ощутимее, если ты задумываешься о декрете: мужской отпуск по уходу за ребенком не только не принят в обществе, но еще и невыгоден. А мне бы тоже хотелось продолжать развиваться как специалист, если в нашей семье появится ребенок. Если говорить конкретно про IT, то в силу предубеждений эта отрасль стала “мужской”: девочки не выбирают такие направления подготовки, потому что есть социальные стереотипы. У меня в университете были преподаватели, которые говорили, что не знают, зачем здесь девочки, но раз уж пришли, то ладно. Правда, в современных компаниях мизогиния в коллективе не процветает. Бывают некоторые предвзятые коллеги, но когда начинаем работать над совместными задачами, их стереотипы исчезают. Так что лично у меня проблем из-за сексизма в рабочем общении не было.

Елена Гайван,

руководитель рекомендательной платформы:

Я бы не сказала, что на моем карьерном пути были какие-то серьезные препятствия из-за гендера. Дураков везде хватает, так что за 10 лет своей карьеры вполне ожидаемо встретить несколько неадекватных людей. Зато я работала с десятками крутых ребят. В таких компаниях, как наша, быть шовинистом — себе дороже, и если вдруг возникнет желание отпустить какой-нибудь неуместный гендерный комментарий, вся команда будет на стороне женщины. Так что препятствия в сфере IT, в моем случае, заключались только в нехватке образования и навыков. Я окончила географический факультет МГУ — дальше от IT только философия, наверное 🙂 И могу с уверенностью сказать, что переползти с непрофильным образованием в нашу сферу возможно — вопрос времени и упорства. Сегодня есть большой выбор курсов, хакатонов и программ повышения квалификации. И здорово, что сейчас каждый может научиться программировать — как минимум, это полезный навык в повседневной жизни. Однако по моим личным наблюдениям, зачастую у людей, окончивших платные курсы, завышенные ожидания при поиске работы. Так было и в моем случае — я за полгода прошла несколько курсов и решила: “ну все, я готова, я теперь айтишник”. Эту уверенность уничтожили на первом же собеседовании 🙂

Екатерина Гончарова,

руководитель IT-продукта:

Моя карьера началась 20 лет назад, а в IT я с 2015 года. Для меня основные трудности в работе связаны с особенностями ведения проектной деятельности. Например, когда я работала бизнес аналитиком в IT, бывало, что собираешь все требования, начинаешь с ними работать, а потом раз — и проект не защитился или защитился не в полном объеме. Считаю, что самое главное для руководителя — это команда. Сегодня, когда многие IT-специалисты уезжают, набрать и сохранить хорошую команду — вызов для руководителя.