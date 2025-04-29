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Перевод с характером: Яндекс Браузер научился озвучивать видео, сохраняя эмоции

Не только передаёт смысл, но и сохраняет оригинальные голоса и интонации.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 10:38

Яндекс Браузер запустил новую версию перевода видео, в которой нейросети передают оригинальные голоса и интонации участников роликов. Теперь при просмотре переведённых с английского видео создаётся ощущение, будто герои владеют русским языком.

Браузер использует новую нейросетевую модель, которая анализирует оригинальную речь, выделяет тембр, ритм и интонации, а затем воспроизводит их в переводе. Для обучения технологии применили сотни тысяч аудиопримеров. В результате закадровая речь звучит более живо и естественно, а сам перевод стал точнее передавать смысл и стилистику оригинала.

Особенно это заметно в видео с живыми выступлениями, скетчами или речами известных людей, где важны эмоции и особенности речи. Новая технология основывается на модели YandexGPT, признанной лидером в международном бенчмарке DiBiMT по качеству перевода с английского на русский язык.

Разницу можно оценить, например, на этом видео:

Перевод нового поколения уже доступен для пользователей Яндекс Браузера при просмотре роликов на YouTube, в Яндекс Поиске, на VK Видео, Дзене и Rutube. Для активации функции нужно быть авторизованным через Яндекс ID и выбрать перевод в панели просмотра видео.

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Источник:
Яндекс
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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