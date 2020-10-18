Процессор Samsung Exynos 9925 первым получит графику Radeon

Одной из проблем фирменных процессоров Samsung Exynos является их низкая графическая производительность. И вот, похоже, этому приходит конец. Как сообщил инсайдер под ником Ice Universe, компания готовит новый чипсет под названием Exynos 9925, который получит производительную встроенную графику AMD.

As we all know

Exynos9830=Exynos990, Exynos9840=Exynos2100,

Now, Samsung is developing Exynos9855 and Exynos9925, the latter may be a processor with AMD GPU pic.twitter.com/LixFZNBNXD — Ice universe (@UniverseIce) October 15, 2020

Таким образом, это решение станет первым игровым мобильным чипсетом, который будет включать мощную графику RDNA. Это позволит бренду в будущем заменить актуальные видеоускорители Mali на «красные» чипы.

При этом отметим, что конечные чипсеты появятся только во второй половине 2022 года, а готовые смартфоны — ещё позже. А вот анонс может состояться во второй половине следующего года.

Ожидается, что нововведение позволит Samsung сделать ставку на геймерские смартфоны и подстегнуть развитие этого рынка.