iPhone 13 может получить мягкие аккумуляторы

Аналитик Минг-Чи Куо, известный своими инсайтами на тему Apple, рассказал, что новая линейка iPhone 13 получит мягкие батареи. Это позволит решить ряд проблем с питанием.

Мягкие батареи изобрели в 2019 году в Швейцарии, а производством их займутся компании Jialianyi, Xinxing и Huatong. Как отмечается, такие батареи можно изгибать, скручивать и так далее. При это они будут дешевле в производстве, чем классические. Наконец, их можно сделать ещё тоньше, чем нынешние аккумуляторы.

Помимо этого, новые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат сверхширокоугольные объективы с автофокусом и шестью пластиковыми линзами.

Другие спецификации смартфонов пока не сообщаются.